Trade:
272
Profit Trade:
172 (63.23%)
Loss Trade:
100 (36.76%)
Best Trade:
2 727.02 USD
Worst Trade:
-1 707.51 USD
Profitto lordo:
43 276.30 USD (194 658 pips)
Perdita lorda:
-23 265.50 USD (95 828 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (3 031.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 560.51 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.10%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
209 (76.84%)
Short Trade:
63 (23.16%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
73.57 USD
Profitto medio:
251.61 USD
Perdita media:
-232.66 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-4 060.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 060.04 USD (11)
Crescita mensile:
26.89%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 627.72 USD
Massimale:
8 671.76 USD (8.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +2 727.02 USD
Worst Trade: -1 708 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3 031.24 USD
Massima perdita consecutiva: -4 060.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.51 × 67
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.63 × 206
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
120K
USD
USD
12
98%
272
63%
100%
1.86
73.57
USD
USD
0%
1:200