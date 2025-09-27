- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
48.15 USD
En kötü işlem:
-27.90 USD
Brüt kâr:
80.84 USD (8 092 pips)
Brüt zarar:
-105.38 USD (10 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (48.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.15 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
37.24%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-3.07 USD
Ortalama kâr:
26.95 USD
Ortalama zarar:
-21.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-41.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.79 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.51 USD
Maksimum:
47.18 USD (4.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.61% (47.18 USD)
Varlığa göre:
2.63% (26.55 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.15 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +48.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5822
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.50 × 746
