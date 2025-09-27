SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Michael Lin
Wen Feng Lin

Michael Lin

Wen Feng Lin
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
48.15 USD
Worst Trade:
-27.90 USD
Profitto lordo:
80.84 USD (8 092 pips)
Perdita lorda:
-105.38 USD (10 497 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (48.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.15 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
37.24%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-3.07 USD
Profitto medio:
26.95 USD
Perdita media:
-21.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-41.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.79 USD (2)
Crescita mensile:
-2.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.51 USD
Massimale:
47.18 USD (4.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.61% (47.18 USD)
Per equità:
2.63% (26.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.15 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.15 USD
Massima perdita consecutiva: -41.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5822
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.50 × 746
59 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.08 03:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 04:25
Share of trading days is too low
2025.09.29 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 04:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 03:25
Share of trading days is too low
2025.09.29 03:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 03:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 08:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 515 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 08:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 515 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 08:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.27 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Michael Lin
39USD al mese
-2%
0
0
USD
975
USD
2
100%
8
37%
37%
0.76
-3.07
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.