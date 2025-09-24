- Büyüme
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
37 (66.07%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (33.93%)
En iyi işlem:
2 148.17 USD
En kötü işlem:
-205.33 USD
Brüt kâr:
6 507.05 USD (33 596 pips)
Brüt zarar:
-1 356.04 USD (2 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 379.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 656.79 USD (4)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
18.96%
Maks. mevduat yükü:
11.73%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.45
Alış işlemleri:
39 (69.64%)
Satış işlemleri:
17 (30.36%)
Kâr faktörü:
4.80
Beklenen getiri:
91.98 USD
Ortalama kâr:
175.87 USD
Ortalama zarar:
-71.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-632.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-632.12 USD (4)
Aylık büyüme:
5.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.72 USD
Maksimum:
945.96 USD (0.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.90% (950.09 USD)
Varlığa göre:
0.29% (303.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|USDJPY
|22
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.1K
|USDJPY
|-972
|EURUSD
|40
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|-661
|EURUSD
|47
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 148.17 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 379.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -632.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1524
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
