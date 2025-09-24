SinyallerBölümler
Darwinex 02
Ukrit Khonglao

Darwinex 02

Ukrit Khonglao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 149 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
37 (66.07%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (33.93%)
En iyi işlem:
2 148.17 USD
En kötü işlem:
-205.33 USD
Brüt kâr:
6 507.05 USD (33 596 pips)
Brüt zarar:
-1 356.04 USD (2 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 379.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 656.79 USD (4)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
18.96%
Maks. mevduat yükü:
11.73%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.45
Alış işlemleri:
39 (69.64%)
Satış işlemleri:
17 (30.36%)
Kâr faktörü:
4.80
Beklenen getiri:
91.98 USD
Ortalama kâr:
175.87 USD
Ortalama zarar:
-71.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-632.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-632.12 USD (4)
Aylık büyüme:
5.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.72 USD
Maksimum:
945.96 USD (0.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.90% (950.09 USD)
Varlığa göre:
0.29% (303.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 30
USDJPY 22
EURUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.1K
USDJPY -972
EURUSD 40
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
USDJPY -661
EURUSD 47
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 148.17 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 379.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -632.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1524
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
İnceleme yok
2025.09.24 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex 02
Ayda 149 USD
5%
0
0
USD
105K
USD
1
100%
56
66%
19%
4.79
91.98
USD
1%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.