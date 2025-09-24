SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Darwinex 02
Ukrit Khonglao

Darwinex 02

Ukrit Khonglao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 149 USD al mese
crescita dal 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
37 (66.07%)
Loss Trade:
19 (33.93%)
Best Trade:
2 148.17 USD
Worst Trade:
-205.33 USD
Profitto lordo:
6 507.05 USD (33 596 pips)
Perdita lorda:
-1 356.04 USD (2 536 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 379.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 656.79 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
18.96%
Massimo carico di deposito:
11.73%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.45
Long Trade:
39 (69.64%)
Short Trade:
17 (30.36%)
Fattore di profitto:
4.80
Profitto previsto:
91.98 USD
Profitto medio:
175.87 USD
Perdita media:
-71.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-632.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-632.12 USD (4)
Crescita mensile:
5.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.72 USD
Massimale:
945.96 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (950.09 USD)
Per equità:
0.29% (303.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 30
USDJPY 22
EURUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.1K
USDJPY -972
EURUSD 40
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
USDJPY -661
EURUSD 47
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 148.17 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 379.06 USD
Massima perdita consecutiva: -632.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1524
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwinex 02
149USD al mese
5%
0
0
USD
105K
USD
1
100%
56
66%
19%
4.79
91.98
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.