- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
37 (66.07%)
Loss Trade:
19 (33.93%)
Best Trade:
2 148.17 USD
Worst Trade:
-205.33 USD
Profitto lordo:
6 507.05 USD (33 596 pips)
Perdita lorda:
-1 356.04 USD (2 536 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 379.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 656.79 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
18.96%
Massimo carico di deposito:
11.73%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.45
Long Trade:
39 (69.64%)
Short Trade:
17 (30.36%)
Fattore di profitto:
4.80
Profitto previsto:
91.98 USD
Profitto medio:
175.87 USD
Perdita media:
-71.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-632.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-632.12 USD (4)
Crescita mensile:
5.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.72 USD
Massimale:
945.96 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (950.09 USD)
Per equità:
0.29% (303.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|USDJPY
|22
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.1K
|USDJPY
|-972
|EURUSD
|40
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|-661
|EURUSD
|47
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 148.17 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 379.06 USD
Massima perdita consecutiva: -632.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1524
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
