SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Forex
Sergei Senedjak

Forex

Sergei Senedjak
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 177%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
139 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
11.15 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
281.32 EUR (33 132 pips)
Brüt zarar:
-4.61 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
139 (281.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
281.32 EUR (139)
Sharpe oranı:
1.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
50.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1024.85
Alış işlemleri:
103 (74.10%)
Satış işlemleri:
36 (25.90%)
Kâr faktörü:
61.02
Beklenen getiri:
2.02 EUR
Ortalama kâr:
2.02 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
5.88%
Yıllık tahmin:
71.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
0.27 EUR (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.09% (0.27 EUR)
Varlığa göre:
36.66% (462.93 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 65
EURUSD 35
EURCHF 21
USDCHF 17
AUDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 148
EURUSD 87
EURCHF 39
USDCHF 41
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 19K
EURUSD 8.3K
EURCHF 2.9K
USDCHF 3K
AUDUSD 124
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.15 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 139
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +281.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
FusionMarkets-Live
0.57 × 54
RoboForex-ECN
0.72 × 733
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RazeGlobalMarkets-Server
0.92 × 63
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.64 × 11
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.97 × 94
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.03 × 643
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.19 × 233
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
Bybit-Live
2.50 × 2
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
77 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Форекс сигнал.
Пары подобраны так, чтобы всегда были точки входа.
İnceleme yok
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol