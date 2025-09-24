- Büyüme
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
139 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
11.15 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
281.32 EUR (33 132 pips)
Brüt zarar:
-4.61 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
139 (281.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
281.32 EUR (139)
Sharpe oranı:
1.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
50.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1024.85
Alış işlemleri:
103 (74.10%)
Satış işlemleri:
36 (25.90%)
Kâr faktörü:
61.02
Beklenen getiri:
2.02 EUR
Ortalama kâr:
2.02 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
5.88%
Yıllık tahmin:
71.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
0.27 EUR (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.09% (0.27 EUR)
Varlığa göre:
36.66% (462.93 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|65
|EURUSD
|35
|EURCHF
|21
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|148
|EURUSD
|87
|EURCHF
|39
|USDCHF
|41
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|19K
|EURUSD
|8.3K
|EURCHF
|2.9K
|USDCHF
|3K
|AUDUSD
|124
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.15 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 139
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +281.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 54
|
RoboForex-ECN
|0.72 × 733
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.92 × 63
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|1.17 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.64 × 11
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.97 × 94
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.03 × 643
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.19 × 233
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
Пары подобраны так, чтобы всегда были точки входа.
Пары подобраны так, чтобы всегда были точки входа.
