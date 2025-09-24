SegnaliSezioni
Sergei Senedjak

Forex

0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 177%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
139 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.15 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
281.32 EUR (33 132 pips)
Perdita lorda:
-4.61 EUR
Vincite massime consecutive:
139 (281.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
281.32 EUR (139)
Indice di Sharpe:
1.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
50.37%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1024.85
Long Trade:
103 (74.10%)
Short Trade:
36 (25.90%)
Fattore di profitto:
61.02
Profitto previsto:
2.02 EUR
Profitto medio:
2.02 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
5.88%
Previsione annuale:
71.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
0.27 EUR (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (0.27 EUR)
Per equità:
36.66% (462.93 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 65
EURUSD 35
EURCHF 21
USDCHF 17
AUDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 148
EURUSD 87
EURCHF 39
USDCHF 41
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 19K
EURUSD 8.3K
EURCHF 2.9K
USDCHF 3K
AUDUSD 124
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.15 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 139
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +281.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
FusionMarkets-Live
0.57 × 54
RoboForex-ECN
0.72 × 733
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RazeGlobalMarkets-Server
0.92 × 63
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.17 × 6
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.64 × 11
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.97 × 94
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.03 × 643
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.19 × 233
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
Bybit-Live
2.50 × 2
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
77 più
Форекс сигнал.
Пары подобраны так, чтобы всегда были точки входа.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
