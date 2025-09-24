- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
139 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.15 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
281.32 EUR (33 132 pips)
Perdita lorda:
-4.61 EUR
Vincite massime consecutive:
139 (281.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
281.32 EUR (139)
Indice di Sharpe:
1.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
50.37%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1024.85
Long Trade:
103 (74.10%)
Short Trade:
36 (25.90%)
Fattore di profitto:
61.02
Profitto previsto:
2.02 EUR
Profitto medio:
2.02 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
5.88%
Previsione annuale:
71.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
0.27 EUR (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (0.27 EUR)
Per equità:
36.66% (462.93 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|65
|EURUSD
|35
|EURCHF
|21
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|148
|EURUSD
|87
|EURCHF
|39
|USDCHF
|41
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|19K
|EURUSD
|8.3K
|EURCHF
|2.9K
|USDCHF
|3K
|AUDUSD
|124
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.15 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 139
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +281.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 54
|
RoboForex-ECN
|0.72 × 733
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.92 × 63
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|1.17 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.64 × 11
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.97 × 94
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.03 × 643
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.19 × 233
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
Форекс сигнал.
Пары подобраны так, чтобы всегда были точки входа.
