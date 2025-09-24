SinyallerBölümler
Rey Sonajo

Rey Sonajo

Rey Sonajo
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -19%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
457
Kârla kapanan işlemler:
181 (39.60%)
Zararla kapanan işlemler:
276 (60.39%)
En iyi işlem:
186.33 USD
En kötü işlem:
-231.25 USD
Brüt kâr:
2 439.30 USD (2 303 089 pips)
Brüt zarar:
-2 630.99 USD (834 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (420.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
420.65 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
82.31%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
225 (49.23%)
Satış işlemleri:
232 (50.77%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
13.48 USD
Ortalama zarar:
-9.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-643.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-643.82 USD (14)
Aylık büyüme:
-7.94%
Yıllık tahmin:
-98.87%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
385.11 USD
Maksimum:
1 093.06 USD (60.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.69% (1 093.06 USD)
Varlığa göre:
1.68% (38.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD# 30
GOLD# 23
EURUSD# 23
GBPNZD# 22
BTCUSD# 18
AUDUSD# 17
GBPJPY# 16
EURGBP# 15
EURJPY# 15
AUDCHF# 14
USDCHF# 13
USDCAD# 13
EURAUD# 13
CHFJPY# 12
USDJPY# 12
NZDJPY# 11
ETHBTC# 11
CADJPY# 10
ETHUSD# 10
NZDUSD# 10
NZDCHF# 9
GBPCHF# 9
AUDCAD# 9
CADCHF# 8
NZDCAD# 8
SILVER# 8
GBPCAD# 8
BCHUSD# 7
ETCUSD# 7
EURNZD# 7
AUDJPY# 6
EURCHF# 5
LINKUSD# 5
GBPAUD# 5
NGASCash 4
SOLUSD# 3
BTCJPY# 3
XRPUSD# 3
EURCAD# 3
AUDNZD# 3
TaiwanCash 3
AUS200Cash 3
JP225Cash 3
OILCash 2
UK100Cash 2
DOTUSD# 2
BTCEUR# 1
USDCNH# 1
HK50Cash 1
STXUSD# 1
EGLDUSD# 1
FRA40Cash 1
Sing30Cash 1
LSE 1
RITCapital 1
EU50Cash 1
SPAIN35Cash 1
IT40Cash 1
GER40Cash 1
US30Cash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD# -183
GOLD# 404
EURUSD# -420
GBPNZD# -49
BTCUSD# 83
AUDUSD# -88
GBPJPY# 125
EURGBP# 3
EURJPY# 37
AUDCHF# 53
USDCHF# 4
USDCAD# -60
EURAUD# 3
CHFJPY# -7
USDJPY# -30
NZDJPY# 17
ETHBTC# -96
CADJPY# 20
ETHUSD# 24
NZDUSD# 53
NZDCHF# 34
GBPCHF# 34
AUDCAD# -2
CADCHF# -26
NZDCAD# -8
SILVER# 45
GBPCAD# 34
BCHUSD# -71
ETCUSD# -13
EURNZD# 38
AUDJPY# 23
EURCHF# -12
LINKUSD# -8
GBPAUD# -92
NGASCash -36
SOLUSD# -19
BTCJPY# -17
XRPUSD# -53
EURCAD# -5
AUDNZD# -9
TaiwanCash 5
AUS200Cash -7
JP225Cash 27
OILCash 20
UK100Cash 1
DOTUSD# -5
BTCEUR# 102
USDCNH# 0
HK50Cash -1
STXUSD# -1
EGLDUSD# 0
FRA40Cash 0
Sing30Cash -1
LSE -2
RITCapital -1
EU50Cash -1
SPAIN35Cash -3
IT40Cash -4
GER40Cash -26
US30Cash -22
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD# -8K
GOLD# 39K
EURUSD# -17K
GBPNZD# 1.4K
BTCUSD# 887K
AUDUSD# -4.1K
GBPJPY# 1.9K
EURGBP# -183
EURJPY# 1.4K
AUDCHF# 280
USDCHF# 326
USDCAD# -3.4K
EURAUD# -1.1K
CHFJPY# -507
USDJPY# -1.1K
NZDJPY# 206
ETHBTC# -278
CADJPY# 796
ETHUSD# -3.1K
NZDUSD# 1.2K
NZDCHF# 950
GBPCHF# 1.7K
AUDCAD# -350
CADCHF# -670
NZDCAD# -448
SILVER# 919
GBPCAD# 736
BCHUSD# -2.6K
ETCUSD# -224
EURNZD# 1.6K
AUDJPY# 1.3K
EURCHF# -359
LINKUSD# -76
GBPAUD# -5K
NGASCash -242
SOLUSD# -3.8K
BTCJPY# -265K
XRPUSD# -15K
EURCAD# -130
AUDNZD# -527
TaiwanCash 4.6K
AUS200Cash -11K
JP225Cash 3K
OILCash 330
UK100Cash 372
DOTUSD# -218
BTCEUR# 911K
USDCNH# -27
HK50Cash -92
STXUSD# -2.2K
EGLDUSD# -37
FRA40Cash -5
Sing30Cash -113
LSE -68
RITCapital -355
EU50Cash -500
SPAIN35Cash -25
IT40Cash -32
GER40Cash -22K
US30Cash -22K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +186.33 USD
En kötü işlem: -231 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +420.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -643.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 13:35
A large drawdown may occur on the account again
