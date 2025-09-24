SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Rey Sonajo
Rey Sonajo

Rey Sonajo

Rey Sonajo
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -19%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
457
Bénéfice trades:
181 (39.60%)
Perte trades:
276 (60.39%)
Meilleure transaction:
186.33 USD
Pire transaction:
-231.25 USD
Bénéfice brut:
2 439.30 USD (2 303 089 pips)
Perte brute:
-2 630.99 USD (834 299 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (420.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
420.65 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
77.71%
Charge de dépôt maximale:
2.46%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
225 (49.23%)
Courts trades:
232 (50.77%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.42 USD
Bénéfice moyen:
13.48 USD
Perte moyenne:
-9.53 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-643.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-643.82 USD (14)
Croissance mensuelle:
-7.94%
Prévision annuelle:
-98.87%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
385.11 USD
Maximal:
1 093.06 USD (60.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.69% (1 093.06 USD)
Par fonds propres:
0.69% (16.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD# 30
GOLD# 23
EURUSD# 23
GBPNZD# 22
BTCUSD# 18
AUDUSD# 17
GBPJPY# 16
EURGBP# 15
EURJPY# 15
AUDCHF# 14
USDCHF# 13
USDCAD# 13
EURAUD# 13
CHFJPY# 12
USDJPY# 12
NZDJPY# 11
ETHBTC# 11
CADJPY# 10
ETHUSD# 10
NZDUSD# 10
NZDCHF# 9
GBPCHF# 9
AUDCAD# 9
CADCHF# 8
NZDCAD# 8
SILVER# 8
GBPCAD# 8
BCHUSD# 7
ETCUSD# 7
EURNZD# 7
AUDJPY# 6
EURCHF# 5
LINKUSD# 5
GBPAUD# 5
NGASCash 4
SOLUSD# 3
BTCJPY# 3
XRPUSD# 3
EURCAD# 3
AUDNZD# 3
TaiwanCash 3
AUS200Cash 3
JP225Cash 3
OILCash 2
UK100Cash 2
DOTUSD# 2
BTCEUR# 1
USDCNH# 1
HK50Cash 1
STXUSD# 1
EGLDUSD# 1
FRA40Cash 1
Sing30Cash 1
LSE 1
RITCapital 1
EU50Cash 1
SPAIN35Cash 1
IT40Cash 1
GER40Cash 1
US30Cash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD# -183
GOLD# 404
EURUSD# -420
GBPNZD# -49
BTCUSD# 83
AUDUSD# -88
GBPJPY# 125
EURGBP# 3
EURJPY# 37
AUDCHF# 53
USDCHF# 4
USDCAD# -60
EURAUD# 3
CHFJPY# -7
USDJPY# -30
NZDJPY# 17
ETHBTC# -96
CADJPY# 20
ETHUSD# 24
NZDUSD# 53
NZDCHF# 34
GBPCHF# 34
AUDCAD# -2
CADCHF# -26
NZDCAD# -8
SILVER# 45
GBPCAD# 34
BCHUSD# -71
ETCUSD# -13
EURNZD# 38
AUDJPY# 23
EURCHF# -12
LINKUSD# -8
GBPAUD# -92
NGASCash -36
SOLUSD# -19
BTCJPY# -17
XRPUSD# -53
EURCAD# -5
AUDNZD# -9
TaiwanCash 5
AUS200Cash -7
JP225Cash 27
OILCash 20
UK100Cash 1
DOTUSD# -5
BTCEUR# 102
USDCNH# 0
HK50Cash -1
STXUSD# -1
EGLDUSD# 0
FRA40Cash 0
Sing30Cash -1
LSE -2
RITCapital -1
EU50Cash -1
SPAIN35Cash -3
IT40Cash -4
GER40Cash -26
US30Cash -22
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD# -8K
GOLD# 39K
EURUSD# -17K
GBPNZD# 1.4K
BTCUSD# 887K
AUDUSD# -4.1K
GBPJPY# 1.9K
EURGBP# -183
EURJPY# 1.4K
AUDCHF# 280
USDCHF# 326
USDCAD# -3.4K
EURAUD# -1.1K
CHFJPY# -507
USDJPY# -1.1K
NZDJPY# 206
ETHBTC# -278
CADJPY# 796
ETHUSD# -3.1K
NZDUSD# 1.2K
NZDCHF# 950
GBPCHF# 1.7K
AUDCAD# -350
CADCHF# -670
NZDCAD# -448
SILVER# 919
GBPCAD# 736
BCHUSD# -2.6K
ETCUSD# -224
EURNZD# 1.6K
AUDJPY# 1.3K
EURCHF# -359
LINKUSD# -76
GBPAUD# -5K
NGASCash -242
SOLUSD# -3.8K
BTCJPY# -265K
XRPUSD# -15K
EURCAD# -130
AUDNZD# -527
TaiwanCash 4.6K
AUS200Cash -11K
JP225Cash 3K
OILCash 330
UK100Cash 372
DOTUSD# -218
BTCEUR# 911K
USDCNH# -27
HK50Cash -92
STXUSD# -2.2K
EGLDUSD# -37
FRA40Cash -5
Sing30Cash -113
LSE -68
RITCapital -355
EU50Cash -500
SPAIN35Cash -25
IT40Cash -32
GER40Cash -22K
US30Cash -22K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +186.33 USD
Pire transaction: -231 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +420.65 USD
Perte consécutive maximale: -643.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 13:35
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rey Sonajo
30 USD par mois
-19%
0
0
USD
2.3K
USD
28
1%
457
39%
78%
0.92
-0.42
USD
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.