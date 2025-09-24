Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 FXOpen-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 Darwinex-Live 0.67 × 27 TickmillUK-Live 1.00 × 1 VantageFXInternational-Live 1.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.00 × 1 Swissquote-Server 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 3.10 × 20 AdmiralMarkets-Live 4.48 × 40 KuberaCapitalMarkets-Server 5.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 6.00 × 1 FBS-Real 7.00 × 3 Weltrade-Real 7.14 × 14