İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
32 (96.96%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.03%)
En iyi işlem:
415.23 USD
En kötü işlem:
-29.29 USD
Brüt kâr:
5 061.78 USD (7 330 pips)
Brüt zarar:
-122.91 USD (16 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (5 061.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 061.78 USD (32)
Sharpe oranı:
1.42
Alım-satım etkinliği:
9.04%
Maks. mevduat yükü:
100.58%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
63.51
Alış işlemleri:
33 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
41.18
Beklenen getiri:
149.66 USD
Ortalama kâr:
158.18 USD
Ortalama zarar:
-122.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-29.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.29 USD (1)
Aylık büyüme:
4.94%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.77 USD
Maksimum:
77.77 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.08% (77.77 USD)
Varlığa göre:
0.03% (26.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +415.23 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5 061.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Darwinex-Live
|0.67 × 27
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
Swissquote-Server
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|3.10 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|4.48 × 40
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|7.00 × 3
|
Weltrade-Real
|7.14 × 14
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 139 USD
5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
1
45%
33
96%
9%
41.18
149.66
USD
USD
0%
1:200