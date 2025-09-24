- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
32 (96.96%)
Loss Trade:
1 (3.03%)
Best Trade:
415.23 USD
Worst Trade:
-29.29 USD
Profitto lordo:
5 061.78 USD (7 330 pips)
Perdita lorda:
-122.91 USD (16 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (5 061.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 061.78 USD (32)
Indice di Sharpe:
1.42
Attività di trading:
9.04%
Massimo carico di deposito:
100.58%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
63.51
Long Trade:
33 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
41.18
Profitto previsto:
149.66 USD
Profitto medio:
158.18 USD
Perdita media:
-122.91 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-29.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.29 USD (1)
Crescita mensile:
4.94%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.77 USD
Massimale:
77.77 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (77.77 USD)
Per equità:
0.03% (26.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +415.23 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5 061.78 USD
Massima perdita consecutiva: -29.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Darwinex-Live
|0.67 × 27
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
Swissquote-Server
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|3.10 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|4.48 × 40
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|7.00 × 3
|
Weltrade-Real
|7.14 × 14
