Maryam Zali

MarketTrend

Maryam Zali
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
994.54 USD
En kötü işlem:
-687.60 USD
Brüt kâr:
1 409.32 USD (15 996 pips)
Brüt zarar:
-927.48 USD (20 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (995.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
995.98 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
38.45%
Maks. mevduat yükü:
1.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
60.23 USD
Ortalama kâr:
234.89 USD
Ortalama zarar:
-463.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-927.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-927.48 USD (2)
Aylık büyüme:
24.07%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
514.14 USD
Maksimum:
927.48 USD (38.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.42% (927.48 USD)
Varlığa göre:
5.15% (127.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.I 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.I 482
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.I -4.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +994.54 USD
En kötü işlem: -688 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +995.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -927.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hi.expert markettrend exelent
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
Share of trading days is too low
2025.09.23 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 12:30
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.54% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.23 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
