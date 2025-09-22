SinyallerBölümler
Ngo Van Tuan

Mega Pump Max

Ngo Van Tuan
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
EGlobalTrade-Classic
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
687
Kârla kapanan işlemler:
440 (64.04%)
Zararla kapanan işlemler:
247 (35.95%)
En iyi işlem:
1 558.40 USD
En kötü işlem:
-1 146.00 USD
Brüt kâr:
19 937.19 USD (325 508 pips)
Brüt zarar:
-12 420.02 USD (1 199 642 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
138 (798.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 460.60 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
14.53%
Maks. mevduat yükü:
14.66%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
365 (53.13%)
Satış işlemleri:
322 (46.87%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
10.94 USD
Ortalama kâr:
45.31 USD
Ortalama zarar:
-50.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-1 403.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 413.00 USD (4)
Aylık büyüme:
1.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 147.20 USD (29.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.77% (4 147.20 USD)
Varlığa göre:
6.98% (338.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDi 563
BTCUSDi 120
USDCHFi 1
GBPUSDi 1
AUDUSDi 1
NZDCHFi 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDi 8.3K
BTCUSDi -825
USDCHFi 4
GBPUSDi -2
AUDUSDi 1
NZDCHFi 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDi 12K
BTCUSDi -887K
USDCHFi 114
GBPUSDi -55
AUDUSDi 34
NZDCHFi 11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 558.40 USD
En kötü işlem: -1 146 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +798.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 403.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.09 03:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 01:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 14:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.22 11:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 11:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 11:13
A large drawdown may occur on the account again
