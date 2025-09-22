SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mega Pump Max
Ngo Van Tuan

Mega Pump Max

Ngo Van Tuan
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
EGlobalTrade-Classic
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
687
Profit Trade:
440 (64.04%)
Loss Trade:
247 (35.95%)
Best Trade:
1 558.40 USD
Worst Trade:
-1 146.00 USD
Profitto lordo:
19 937.19 USD (325 508 pips)
Perdita lorda:
-12 420.02 USD (1 199 642 pips)
Vincite massime consecutive:
138 (798.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 460.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
14.53%
Massimo carico di deposito:
14.66%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
365 (53.13%)
Short Trade:
322 (46.87%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
10.94 USD
Profitto medio:
45.31 USD
Perdita media:
-50.28 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-1 403.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 413.00 USD (4)
Crescita mensile:
1.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 147.20 USD (29.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.77% (4 147.20 USD)
Per equità:
6.98% (338.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDi 563
BTCUSDi 120
USDCHFi 1
GBPUSDi 1
AUDUSDi 1
NZDCHFi 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDi 8.3K
BTCUSDi -825
USDCHFi 4
GBPUSDi -2
AUDUSDi 1
NZDCHFi 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDi 12K
BTCUSDi -887K
USDCHFi 114
GBPUSDi -55
AUDUSDi 34
NZDCHFi 11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 558.40 USD
Worst Trade: -1 146 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +798.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1 403.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 03:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 01:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 14:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.22 11:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 11:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 11:13
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mega Pump Max
30USD al mese
-12%
0
0
USD
4.4K
USD
5
0%
687
64%
15%
1.60
10.94
USD
52%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.