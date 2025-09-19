SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Trader VIP6688
Ling Bing Zhao

Gold Trader VIP6688

Ling Bing Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
59 (56.73%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (43.27%)
En iyi işlem:
25.06 USD
En kötü işlem:
-16.23 USD
Brüt kâr:
218.28 USD (206 014 pips)
Brüt zarar:
-168.94 USD (179 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (96.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.59 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
14.59%
Maks. mevduat yükü:
37.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
46 (44.23%)
Satış işlemleri:
58 (55.77%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
3.70 USD
Ortalama zarar:
-3.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-53.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.22 USD (7)
Aylık büyüme:
9.86%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.73 USD
Maksimum:
61.54 USD (11.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.98% (61.54 USD)
Varlığa göre:
6.35% (37.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 99
BTCUSDm 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 55
BTCUSDm -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 54K
BTCUSDm -27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.06 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +96.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Focused on gold trading, specifically swing trading. The primary focus is on stability, avoiding significant pullbacks, with steady growth as the main objective.
İnceleme yok
2025.09.19 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.