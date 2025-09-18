- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
13 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.14%)
En iyi işlem:
5.69 USD
En kötü işlem:
-2.75 USD
Brüt kâr:
19.98 USD (1 191 pips)
Brüt zarar:
-4.15 USD (187 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (11.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.63 USD (11)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
85.88%
Maks. mevduat yükü:
4.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.76
Alış işlemleri:
13 (92.86%)
Satış işlemleri:
1 (7.14%)
Kâr faktörü:
4.81
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-4.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.75 USD (1)
Aylık büyüme:
0.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
2.75 USD (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.14% (2.78 USD)
Varlığa göre:
5.67% (114.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|4
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|USDCAD
|1
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|333
|AUDCAD
|147
|USDCAD
|136
|EURUSD
|388
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.69 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.18 × 22
|
RoboForex-ECN
|0.64 × 3423
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.16 × 83
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real7
|1.33 × 21
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 611
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
