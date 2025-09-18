- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
5.69 USD
Worst Trade:
-2.75 USD
Profitto lordo:
19.98 USD (1 191 pips)
Perdita lorda:
-4.15 USD (187 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (11.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.63 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
85.88%
Massimo carico di deposito:
4.61%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.76
Long Trade:
13 (92.86%)
Short Trade:
1 (7.14%)
Fattore di profitto:
4.81
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-4.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.75 USD (1)
Crescita mensile:
0.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
2.75 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (2.78 USD)
Per equità:
5.67% (114.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|4
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|USDCAD
|1
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|333
|AUDCAD
|147
|USDCAD
|136
|EURUSD
|388
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.69 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.18 × 22
|
RoboForex-ECN
|0.64 × 3423
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.16 × 83
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real7
|1.33 × 21
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 611
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
