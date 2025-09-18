SinyallerBölümler
Bomber Corporation Reborn
Ihor Otkydach

Bomber Corporation Reborn

Ihor Otkydach
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
50 (75.75%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (24.24%)
En iyi işlem:
4.47 USD
En kötü işlem:
-5.93 USD
Brüt kâr:
67.71 USD (9 407 pips)
Brüt zarar:
-36.73 USD (4 391 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (19.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.04 USD (13)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
77.70%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
31 (46.97%)
Satış işlemleri:
35 (53.03%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.82 USD (5)
Aylık büyüme:
1.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.40 USD
Maksimum:
16.01 USD (1.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.57% (16.09 USD)
Varlığa göre:
1.71% (17.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 15
AUDCAD 15
EURCAD 11
EURCHF 5
EURNZD 5
GBPAUD 4
USDSGD 4
CADCHF 4
AUDUSD 2
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 4
AUDCAD -1
EURCAD 13
EURCHF 7
EURNZD 1
GBPAUD 8
USDSGD -1
CADCHF -1
AUDUSD -3
EURUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 794
AUDCAD 79
EURCAD 1.9K
EURCHF 631
EURNZD 304
GBPAUD 1.3K
USDSGD -72
CADCHF -74
AUDUSD -303
EURUSD 448
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
