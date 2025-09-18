- Crescita
Trade:
66
Profit Trade:
50 (75.75%)
Loss Trade:
16 (24.24%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-5.93 USD
Profitto lordo:
67.71 USD (9 407 pips)
Perdita lorda:
-36.73 USD (4 391 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (19.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.04 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
76.54%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
31 (46.97%)
Short Trade:
35 (53.03%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.82 USD (5)
Crescita mensile:
1.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.40 USD
Massimale:
16.01 USD (1.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.57% (16.09 USD)
Per equità:
1.71% (17.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|15
|AUDCAD
|15
|EURCAD
|11
|EURCHF
|5
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|4
|USDSGD
|4
|CADCHF
|4
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|13
|EURCHF
|7
|EURNZD
|1
|GBPAUD
|8
|USDSGD
|-1
|CADCHF
|-1
|AUDUSD
|-3
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|794
|AUDCAD
|79
|EURCAD
|1.9K
|EURCHF
|631
|EURNZD
|304
|GBPAUD
|1.3K
|USDSGD
|-72
|CADCHF
|-74
|AUDUSD
|-303
|EURUSD
|448
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +19.04 USD
Massima perdita consecutiva: -11.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Non ci sono recensioni
