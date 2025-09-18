SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bomber Corporation Reborn
Ihor Otkydach

Bomber Corporation Reborn

Ihor Otkydach
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
50 (75.75%)
Loss Trade:
16 (24.24%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-5.93 USD
Profitto lordo:
67.71 USD (9 407 pips)
Perdita lorda:
-36.73 USD (4 391 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (19.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.04 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
76.54%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
31 (46.97%)
Short Trade:
35 (53.03%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.82 USD (5)
Crescita mensile:
1.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.40 USD
Massimale:
16.01 USD (1.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.57% (16.09 USD)
Per equità:
1.71% (17.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 15
AUDCAD 15
EURCAD 11
EURCHF 5
EURNZD 5
GBPAUD 4
USDSGD 4
CADCHF 4
AUDUSD 2
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 4
AUDCAD -1
EURCAD 13
EURCHF 7
EURNZD 1
GBPAUD 8
USDSGD -1
CADCHF -1
AUDUSD -3
EURUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 794
AUDCAD 79
EURCAD 1.9K
EURCHF 631
EURNZD 304
GBPAUD 1.3K
USDSGD -72
CADCHF -74
AUDUSD -303
EURUSD 448
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +19.04 USD
Massima perdita consecutiva: -11.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
