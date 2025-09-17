SinyallerBölümler
Alno Markets Ltd

Diablo Gold Test

0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 96%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
106 (80.30%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (19.70%)
En iyi işlem:
94.92 USD
En kötü işlem:
-62.86 USD
Brüt kâr:
1 618.23 USD (13 335 pips)
Brüt zarar:
-422.79 USD (2 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (170.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
170.07 USD (15)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
0.28%
Maks. mevduat yükü:
22.04%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
11.63
Alış işlemleri:
32 (24.24%)
Satış işlemleri:
100 (75.76%)
Kâr faktörü:
3.83
Beklenen getiri:
9.06 USD
Ortalama kâr:
15.27 USD
Ortalama zarar:
-16.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-56.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.76 USD (2)
Aylık büyüme:
21.54%
Yıllık tahmin:
261.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.06 USD
Maksimum:
102.76 USD (4.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.99% (104.44 USD)
Varlığa göre:
3.20% (70.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 131
EURUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.2K
EURUSD+ -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 11K
EURUSD+ -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.92 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +170.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
