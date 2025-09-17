SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Diablo Gold Test
Alno Markets Ltd

Diablo Gold Test

Alno Markets Ltd
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 89%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
100 (80.00%)
Loss Trade:
25 (20.00%)
Best Trade:
94.92 USD
Worst Trade:
-62.86 USD
Profitto lordo:
1 530.09 USD (12 660 pips)
Perdita lorda:
-416.03 USD (2 375 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (170.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
170.07 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
0.28%
Massimo carico di deposito:
22.04%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
10.84
Long Trade:
29 (23.20%)
Short Trade:
96 (76.80%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
8.91 USD
Profitto medio:
15.30 USD
Perdita media:
-16.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-56.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.76 USD (2)
Crescita mensile:
17.49%
Previsione annuale:
212.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.06 USD
Massimale:
102.76 USD (4.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.99% (104.44 USD)
Per equità:
3.20% (70.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 124
EURUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.1K
EURUSD+ -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 10K
EURUSD+ -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.92 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +170.07 USD
Massima perdita consecutiva: -56.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Diablo Gold Test
99USD al mese
89%
0
0
USD
2.4K
USD
18
0%
125
80%
0%
3.67
8.91
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.