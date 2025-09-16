- Büyüme
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
37 (53.62%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (46.38%)
En iyi işlem:
52.15 USD
En kötü işlem:
-28.90 USD
Brüt kâr:
691.45 USD (1 627 892 pips)
Brüt zarar:
-279.14 USD (398 245 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (211.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.58 USD (9)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
55.63%
Maks. mevduat yükü:
20.46%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
61 (88.41%)
Satış işlemleri:
8 (11.59%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
5.98 USD
Ortalama kâr:
18.69 USD
Ortalama zarar:
-8.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-115.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.31 USD (7)
Aylık büyüme:
423.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.63 USD
Maksimum:
146.25 USD (53.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.67% (146.25 USD)
Varlığa göre:
8.72% (44.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|18
|EURUSD
|8
|GBPJPY
|5
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|379
|BTCUSD
|84
|EURUSD
|-19
|GBPJPY
|-29
|GBPUSD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|394K
|BTCUSD
|839K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|-289
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.15 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +211.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
