SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FX by Signal0x
Van Son Nguyen

FX by Signal0x

Van Son Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
37 (53.62%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (46.38%)
En iyi işlem:
52.15 USD
En kötü işlem:
-28.90 USD
Brüt kâr:
691.45 USD (1 627 892 pips)
Brüt zarar:
-279.14 USD (398 245 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (211.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.58 USD (9)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
55.63%
Maks. mevduat yükü:
20.46%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
61 (88.41%)
Satış işlemleri:
8 (11.59%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
5.98 USD
Ortalama kâr:
18.69 USD
Ortalama zarar:
-8.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-115.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.31 USD (7)
Aylık büyüme:
423.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.63 USD
Maksimum:
146.25 USD (53.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.67% (146.25 USD)
Varlığa göre:
8.72% (44.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 18
EURUSD 8
GBPJPY 5
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 379
BTCUSD 84
EURUSD -19
GBPJPY -29
GBPUSD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 394K
BTCUSD 839K
EURUSD -1.1K
GBPJPY -2.3K
GBPUSD -289
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.15 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +211.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
High-confidence BUY/SELL strategy powered by technical & AI models
İnceleme yok
2025.10.01 09:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 08:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 17:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 11:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FX by Signal0x
Ayda 39 USD
1%
0
0
USD
1.3K
USD
4
0%
69
53%
56%
2.47
5.98
USD
26%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.