Segnali / MetaTrader 5 / FX by Signal0x
Van Son Nguyen

FX by Signal0x

Van Son Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
37 (53.62%)
Loss Trade:
32 (46.38%)
Best Trade:
52.15 USD
Worst Trade:
-28.90 USD
Profitto lordo:
691.45 USD (1 627 892 pips)
Perdita lorda:
-279.14 USD (398 245 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (211.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.58 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
55.63%
Massimo carico di deposito:
20.46%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
61 (88.41%)
Short Trade:
8 (11.59%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
5.98 USD
Profitto medio:
18.69 USD
Perdita media:
-8.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-115.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.31 USD (7)
Crescita mensile:
423.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.63 USD
Massimale:
146.25 USD (53.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.67% (146.25 USD)
Per equità:
8.72% (44.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 18
EURUSD 8
GBPJPY 5
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 379
BTCUSD 84
EURUSD -19
GBPJPY -29
GBPUSD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 394K
BTCUSD 839K
EURUSD -1.1K
GBPJPY -2.3K
GBPUSD -289
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.15 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +211.58 USD
Massima perdita consecutiva: -115.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
High-confidence BUY/SELL strategy powered by technical & AI models
2025.10.01 09:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 08:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 17:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 11:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.