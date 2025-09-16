- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
37 (53.62%)
Loss Trade:
32 (46.38%)
Best Trade:
52.15 USD
Worst Trade:
-28.90 USD
Profitto lordo:
691.45 USD (1 627 892 pips)
Perdita lorda:
-279.14 USD (398 245 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (211.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.58 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
55.63%
Massimo carico di deposito:
20.46%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
61 (88.41%)
Short Trade:
8 (11.59%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
5.98 USD
Profitto medio:
18.69 USD
Perdita media:
-8.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-115.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.31 USD (7)
Crescita mensile:
423.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.63 USD
Massimale:
146.25 USD (53.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.67% (146.25 USD)
Per equità:
8.72% (44.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|18
|EURUSD
|8
|GBPJPY
|5
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|379
|BTCUSD
|84
|EURUSD
|-19
|GBPJPY
|-29
|GBPUSD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|394K
|BTCUSD
|839K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|-289
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.15 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +211.58 USD
Massima perdita consecutiva: -115.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
High-confidence BUY/SELL strategy powered by technical & AI models
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
4
0%
69
53%
56%
2.47
5.98
USD
USD
26%
1:200