Bismar Maulani

Mesin Forex HFM

Bismar Maulani
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
22 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (38.89%)
En iyi işlem:
14.01 USD
En kötü işlem:
-42.78 USD
Brüt kâr:
50.15 USD (936 258 pips)
Brüt zarar:
-135.85 USD (1 852 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (16.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.57 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
492.61%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
17 (47.22%)
Satış işlemleri:
19 (52.78%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-2.38 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-9.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-24.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.25 USD (4)
Aylık büyüme:
-99.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.71 USD
Maksimum:
121.17 USD (99.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.95% (121.17 USD)
Varlığa göre:
88.59% (107.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#BTCUSDr 19
EURUSDr 10
USDCADr 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#BTCUSDr -9
EURUSDr -38
USDCADr -39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#BTCUSDr -910K
EURUSDr -1.7K
USDCADr -5.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.01 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.09 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 13:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 11:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 18:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
