İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (90.91%)
En iyi işlem:
2.02 USD
En kötü işlem:
-2.22 USD
Brüt kâr:
2.02 USD (215 pips)
Brüt zarar:
-21.11 USD (2 682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.02 USD (1)
Sharpe oranı:
-1.41
Alım-satım etkinliği:
6.81%
Maks. mevduat yükü:
1.27%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
0.10
Beklenen getiri:
-1.74 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-2.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-14.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.57 USD (7)
Aylık büyüme:
-7.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.09 USD
Maksimum:
19.09 USD (9.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.53% (19.05 USD)
Varlığa göre:
1.16% (2.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-13
|EURUSD
|-6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-1.9K
|EURUSD
|-566
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.02 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 3405
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 18
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 384
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.08 × 388
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.14 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|1.16 × 31
Flying Penguin EA Live Performance
EURUSD,USDJPY
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
181
USD
USD
7
100%
11
9%
7%
0.09
-1.74
USD
USD
10%
1:500