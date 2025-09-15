Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 OANDA-Live-1 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 itexsys-Platform 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.11 × 109 Exness-MT5Real11 0.25 × 4 ICMarketsEU-MT5-2 0.48 × 93 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 MilliyFXGlobal-Server 0.50 × 14 ICMarketsSC-MT5 0.56 × 3405 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Exness-MT5Real8 0.67 × 18 Tradeview-Live 0.67 × 9 Coinexx-Live 0.79 × 120 Alpari-MT5 0.84 × 31 PacificUnionLLC-Live 0.94 × 17 FusionMarkets-Live 0.95 × 384 ICMarketsEU-MT5-4 1.00 × 4 Axiory-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real3 1.02 × 49 ForexTimeFXTM-Live01 1.08 × 388 TradeMaxGlobal-Live 1.14 × 7 BlackBullMarkets-Live 1.16 × 31 63 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya