Tetsushi O-nishi

Flying Penguin EA

Tetsushi O-nishi
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
1 (9.09%)
Loss Trade:
10 (90.91%)
Best Trade:
2.02 USD
Worst Trade:
-2.22 USD
Profitto lordo:
2.02 USD (215 pips)
Perdita lorda:
-21.11 USD (2 682 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.41
Attività di trading:
6.81%
Massimo carico di deposito:
1.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-1.74 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-14.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.57 USD (7)
Crescita mensile:
-7.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.09 USD
Massimale:
19.09 USD (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.53% (19.05 USD)
Per equità:
1.16% (2.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 6
EURUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -13
EURUSD -6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.9K
EURUSD -566
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.02 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2.02 USD
Massima perdita consecutiva: -14.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 3405
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 18
Tradeview-Live
0.67 × 9
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
FusionMarkets-Live
0.95 × 384
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
ForexTimeFXTM-Live01
1.08 × 388
TradeMaxGlobal-Live
1.14 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.16 × 31
63 più
Flying Penguin EA Live Performance

EURUSD,USDJPY

Non ci sono recensioni
2025.10.30 02:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 13:43
Share of trading days is too low
2025.10.24 19:48
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 13.64% of days out of the 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 09:16
Share of trading days is too low
2025.10.01 09:59
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
