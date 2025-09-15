- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
1 (9.09%)
Loss Trade:
10 (90.91%)
Best Trade:
2.02 USD
Worst Trade:
-2.22 USD
Profitto lordo:
2.02 USD (215 pips)
Perdita lorda:
-21.11 USD (2 682 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.41
Attività di trading:
6.81%
Massimo carico di deposito:
1.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-1.74 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-14.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.57 USD (7)
Crescita mensile:
-7.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.09 USD
Massimale:
19.09 USD (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.53% (19.05 USD)
Per equità:
1.16% (2.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-13
|EURUSD
|-6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.9K
|EURUSD
|-566
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.02 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2.02 USD
Massima perdita consecutiva: -14.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 3405
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 18
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 384
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.08 × 388
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.14 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|1.16 × 31
Flying Penguin EA Live Performance
EURUSD,USDJPY
Non ci sono recensioni
