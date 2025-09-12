- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.62 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
71.15 GBP (13 312 pips)
Brüt zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
14 (71.15 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
71.15 GBP (14)
Sharpe oranı:
1.80
Alım-satım etkinliği:
0.39%
Maks. mevduat yükü:
29.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (21.43%)
Satış işlemleri:
11 (78.57%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.08 GBP
Ortalama kâr:
5.08 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
7.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.00 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
2.18% (20.80 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|8
|US30
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|60
|US30
|32
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|7.7K
|US30
|5.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.62 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +71.15 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.63 × 63
|
BlackBullMarkets-Live
|5.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|18.62 × 26
|
Tickmill-Live
|19.83 × 11410
|
TickmillUK-Live
|20.23 × 374
|
Exness-MT5Real3
|1745.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
8%
0
0
USD
USD
962
GBP
GBP
2
100%
14
100%
0%
n/a
5.08
GBP
GBP
2%
1:500