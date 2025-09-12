SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / OXXC
Ng Siu Kwai

OXXC

Ng Siu Kwai
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.62 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
71.15 GBP (13 312 pips)
Brüt zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
14 (71.15 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
71.15 GBP (14)
Sharpe oranı:
1.80
Alım-satım etkinliği:
0.39%
Maks. mevduat yükü:
29.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (21.43%)
Satış işlemleri:
11 (78.57%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.08 GBP
Ortalama kâr:
5.08 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
7.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.00 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
2.18% (20.80 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 8
US30 6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 60
US30 32
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 7.7K
US30 5.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.62 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +71.15 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
0.63 × 63
BlackBullMarkets-Live
5.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
18.62 × 26
Tickmill-Live
19.83 × 11410
TickmillUK-Live
20.23 × 374
Exness-MT5Real3
1745.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.19 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 15:05
Share of trading days is too low
2025.09.12 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 13:53
Share of trading days is too low
2025.09.12 13:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 13:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 06:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 06:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 06:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
OXXC
Ayda 999 USD
8%
0
0
USD
962
GBP
2
100%
14
100%
0%
n/a
5.08
GBP
2%
1:500
Kopyala

