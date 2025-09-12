- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.62 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
71.15 GBP (13 312 pips)
Perdita lorda:
0.00 GBP
Vincite massime consecutive:
14 (71.15 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
71.15 GBP (14)
Indice di Sharpe:
1.80
Attività di trading:
0.39%
Massimo carico di deposito:
29.65%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (21.43%)
Short Trade:
11 (78.57%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.08 GBP
Profitto medio:
5.08 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
7.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
0.00 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
2.18% (20.80 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|8
|US30
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|60
|US30
|32
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|7.7K
|US30
|5.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.63 × 63
|
BlackBullMarkets-Live
|5.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|18.62 × 26
|
Tickmill-Live
|19.83 × 11410
|
TickmillUK-Live
|20.23 × 374
|
Exness-MT5Real3
|1745.00 × 2
Non ci sono recensioni
