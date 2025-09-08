- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
16 (69.56%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (30.43%)
En iyi işlem:
27.71 USD
En kötü işlem:
-33.86 USD
Brüt kâr:
267.07 USD (23 699 pips)
Brüt zarar:
-190.84 USD (13 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (95.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.39 USD (7)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
33.02%
Maks. mevduat yükü:
63.81%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.97
Alış işlemleri:
16 (69.57%)
Satış işlemleri:
7 (30.43%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
3.31 USD
Ortalama kâr:
16.69 USD
Ortalama zarar:
-27.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-78.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.48 USD (3)
Aylık büyüme:
26.26%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.96 USD
Maksimum:
78.48 USD (25.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.73% (78.48 USD)
Varlığa göre:
14.76% (40.02 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.71 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +95.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
