- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
16 (69.56%)
Loss Trade:
7 (30.43%)
Best Trade:
27.71 USD
Worst Trade:
-33.86 USD
Profitto lordo:
267.07 USD (23 699 pips)
Perdita lorda:
-190.84 USD (13 256 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (95.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.39 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
33.02%
Massimo carico di deposito:
63.81%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.97
Long Trade:
16 (69.57%)
Short Trade:
7 (30.43%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
3.31 USD
Profitto medio:
16.69 USD
Perdita media:
-27.26 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-78.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.48 USD (3)
Crescita mensile:
26.26%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.96 USD
Massimale:
78.48 USD (25.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.73% (78.48 USD)
Per equità:
14.76% (40.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|76
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.71 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +95.39 USD
Massima perdita consecutiva: -78.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.16 × 68
|
FPMarketsSC-Live
|0.23 × 43
