Aleksandr Difenbakh

SentimentTrader

Aleksandr Difenbakh
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 57%
Neomarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 593
Kârla kapanan işlemler:
3 400 (74.02%)
Zararla kapanan işlemler:
1 193 (25.97%)
En iyi işlem:
969.90 USD
En kötü işlem:
-436.79 USD
Brüt kâr:
32 153.89 USD (432 441 pips)
Brüt zarar:
-21 548.46 USD (528 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
120 (165.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 059.90 USD (56)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
2 277 (49.58%)
Satış işlemleri:
2 316 (50.42%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
9.46 USD
Ortalama zarar:
-18.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-2 191.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 191.31 USD (29)
Aylık büyüme:
5.44%
Yıllık tahmin:
66.03%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 048.44 USD (22.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.48% (6 048.44 USD)
Varlığa göre:
15.93% (3 975.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1529
GBPUSD 1056
AUDUSD 738
EURGBP 664
NZDUSD 450
USDCAD 156
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.2K
GBPUSD 2K
AUDUSD 1.3K
EURGBP 1.4K
NZDUSD 2.3K
USDCAD 412
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -82K
GBPUSD 4K
AUDUSD 7.1K
EURGBP -41K
NZDUSD 17K
USDCAD -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +969.90 USD
En kötü işlem: -437 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +165.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 191.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neomarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SentimentTrader
Ayda 300 USD
57%
0
0
USD
26K
USD
38
94%
4 593
74%
100%
1.49
2.31
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.