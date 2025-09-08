SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SentimentTrader
Aleksandr Difenbakh

SentimentTrader

Aleksandr Difenbakh
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
Neomarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 593
Bénéfice trades:
3 400 (74.02%)
Perte trades:
1 193 (25.97%)
Meilleure transaction:
969.90 USD
Pire transaction:
-436.79 USD
Bénéfice brut:
32 153.89 USD (432 441 pips)
Perte brute:
-21 548.46 USD (528 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
120 (165.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 059.90 USD (56)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.22%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.75
Longs trades:
2 277 (49.58%)
Courts trades:
2 316 (50.42%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
2.31 USD
Bénéfice moyen:
9.46 USD
Perte moyenne:
-18.06 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-2 191.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 191.31 USD (29)
Croissance mensuelle:
5.86%
Prévision annuelle:
71.10%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 048.44 USD (22.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.48% (6 048.44 USD)
Par fonds propres:
15.93% (3 975.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1529
GBPUSD 1056
AUDUSD 738
EURGBP 664
NZDUSD 450
USDCAD 156
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.2K
GBPUSD 2K
AUDUSD 1.3K
EURGBP 1.4K
NZDUSD 2.3K
USDCAD 412
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -82K
GBPUSD 4K
AUDUSD 7.1K
EURGBP -41K
NZDUSD 17K
USDCAD -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +969.90 USD
Pire transaction: -437 USD
Gains consécutifs maximales: 56
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +165.87 USD
Perte consécutive maximale: -2 191.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Neomarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SentimentTrader
300 USD par mois
57%
0
0
USD
26K
USD
38
94%
4 593
74%
100%
1.49
2.31
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.