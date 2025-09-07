Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 4 PUPrime-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 8 Bybit-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.37 × 27 Exness-MT5Real31 0.50 × 6 ICMarketsSC-MT5-2 0.83 × 156 Exness-MT5Real8 1.00 × 1 XM.COM-MT5 1.29 × 31 FPMarketsLLC-Live 2.31 × 16 ICMarketsSC-MT5 2.38 × 8 Exness-MT5Real7 2.63 × 8 RoboForex-ECN 3.00 × 83 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 1 Darwinex-Live 3.68 × 44 TitanFX-MT5-01 4.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 5.00 × 1 Valutrades-Live 8.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 8.11 × 18 AMarkets-Real 8.38 × 8 TASS-Live 9.43 × 14 Tradestone-Real 13.15 × 294 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya