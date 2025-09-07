- Crescita
Trade:
32
Profit Trade:
18 (56.25%)
Loss Trade:
14 (43.75%)
Best Trade:
7.04 USD
Worst Trade:
-2.43 USD
Profitto lordo:
33.79 USD (5 055 pips)
Perdita lorda:
-13.29 USD (1 818 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.07 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
34.41%
Massimo carico di deposito:
3.14%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.88
Long Trade:
18 (56.25%)
Short Trade:
14 (43.75%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-0.95 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.19 USD (3)
Crescita mensile:
15.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.29 USD
Massimale:
5.29 USD (4.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.09% (5.27 USD)
Per equità:
1.56% (2.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|3.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.04 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.25 USD
Massima perdita consecutiva: -3.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.37 × 27
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 156
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.29 × 31
|
FPMarketsLLC-Live
|2.31 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real7
|2.63 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 83
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.68 × 44
|
TitanFX-MT5-01
|4.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 1
|
Valutrades-Live
|8.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|8.11 × 18
|
AMarkets-Real
|8.38 × 8
|
TASS-Live
|9.43 × 14
|
Tradestone-Real
|13.15 × 294
