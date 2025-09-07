- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
9 (56.25%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (43.75%)
En iyi işlem:
0.68 USD
En kötü işlem:
-1.84 USD
Brüt kâr:
2.37 USD (68 483 pips)
Brüt zarar:
-4.40 USD (24 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.82 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
1.93%
Maks. mevduat yükü:
9.07%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
5 (31.25%)
Satış işlemleri:
11 (68.75%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.26 USD
Ortalama zarar:
-0.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.00 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.10%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.29 USD
Maksimum:
3.00 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (1.21 USD)
Varlığa göre:
0.07% (1.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|JP225.h
|6
|EURUSD.h
|3
|HK50.h
|3
|US500.h
|1
|XAUUSD.h
|1
|USDJPY.h
|1
|GBPUSD.h
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|JP225.h
|1
|EURUSD.h
|-1
|HK50.h
|0
|US500.h
|0
|XAUUSD.h
|-2
|USDJPY.h
|-1
|GBPUSD.h
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|JP225.h
|47K
|EURUSD.h
|-65
|HK50.h
|-818
|US500.h
|-1.8K
|XAUUSD.h
|-178
|USDJPY.h
|-122
|GBPUSD.h
|31
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.68 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
