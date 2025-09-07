SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hantec Prop Desafio Express 2K
Whesley Da Silva Magalhaes

Hantec Prop Desafio Express 2K

Whesley Da Silva Magalhaes
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
9 (56.25%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (43.75%)
En iyi işlem:
0.68 USD
En kötü işlem:
-1.84 USD
Brüt kâr:
2.37 USD (68 483 pips)
Brüt zarar:
-4.40 USD (24 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.82 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
1.93%
Maks. mevduat yükü:
9.07%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
5 (31.25%)
Satış işlemleri:
11 (68.75%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.26 USD
Ortalama zarar:
-0.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.00 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.10%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.29 USD
Maksimum:
3.00 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (1.21 USD)
Varlığa göre:
0.07% (1.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225.h 6
EURUSD.h 3
HK50.h 3
US500.h 1
XAUUSD.h 1
USDJPY.h 1
GBPUSD.h 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225.h 1
EURUSD.h -1
HK50.h 0
US500.h 0
XAUUSD.h -2
USDJPY.h -1
GBPUSD.h 0
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225.h 47K
EURUSD.h -65
HK50.h -818
US500.h -1.8K
XAUUSD.h -178
USDJPY.h -122
GBPUSD.h 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.68 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hantec Prop - Desafio Express 2K
İnceleme yok
2025.09.28 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 05:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.07 05:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hantec Prop Desafio Express 2K
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
2K
USD
3
25%
16
56%
2%
0.53
-0.13
USD
0%
1:50
