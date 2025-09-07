SegnaliSezioni
Whesley Da Silva Magalhaes

Hantec Prop Desafio Express 2K

Whesley Da Silva Magalhaes
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
9 (56.25%)
Loss Trade:
7 (43.75%)
Best Trade:
0.68 USD
Worst Trade:
-1.84 USD
Profitto lordo:
2.37 USD (68 483 pips)
Perdita lorda:
-4.40 USD (24 019 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.82 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
1.93%
Massimo carico di deposito:
9.07%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.26 USD
Perdita media:
-0.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.00 USD (4)
Crescita mensile:
-0.10%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.29 USD
Massimale:
3.00 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (1.21 USD)
Per equità:
0.07% (1.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225.h 6
EURUSD.h 3
HK50.h 3
US500.h 1
XAUUSD.h 1
USDJPY.h 1
GBPUSD.h 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225.h 1
EURUSD.h -1
HK50.h 0
US500.h 0
XAUUSD.h -2
USDJPY.h -1
GBPUSD.h 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225.h 47K
EURUSD.h -65
HK50.h -818
US500.h -1.8K
XAUUSD.h -178
USDJPY.h -122
GBPUSD.h 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.68 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.82 USD
Massima perdita consecutiva: -3.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hantec Prop - Desafio Express 2K
Non ci sono recensioni
2025.09.22 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 05:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.07 05:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
