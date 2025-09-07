- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
9 (56.25%)
Loss Trade:
7 (43.75%)
Best Trade:
0.68 USD
Worst Trade:
-1.84 USD
Profitto lordo:
2.37 USD (68 483 pips)
Perdita lorda:
-4.40 USD (24 019 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.82 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
1.93%
Massimo carico di deposito:
9.07%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.26 USD
Perdita media:
-0.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.00 USD (4)
Crescita mensile:
-0.10%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.29 USD
Massimale:
3.00 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (1.21 USD)
Per equità:
0.07% (1.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JP225.h
|6
|EURUSD.h
|3
|HK50.h
|3
|US500.h
|1
|XAUUSD.h
|1
|USDJPY.h
|1
|GBPUSD.h
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JP225.h
|1
|EURUSD.h
|-1
|HK50.h
|0
|US500.h
|0
|XAUUSD.h
|-2
|USDJPY.h
|-1
|GBPUSD.h
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JP225.h
|47K
|EURUSD.h
|-65
|HK50.h
|-818
|US500.h
|-1.8K
|XAUUSD.h
|-178
|USDJPY.h
|-122
|GBPUSD.h
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.68 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.82 USD
Massima perdita consecutiva: -3.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hantec Prop - Desafio Express 2K
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
25%
16
56%
2%
0.53
-0.13
USD
USD
0%
1:50