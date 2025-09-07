SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TradermiaO TH7
Cheang Jia Kang

TradermiaO TH7

Cheang Jia Kang
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -61%
TradehallLimited-Main
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
64 (39.75%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (60.25%)
En iyi işlem:
29.00 USD
En kötü işlem:
-13.31 USD
Brüt kâr:
400.69 USD (40 815 pips)
Brüt zarar:
-401.38 USD (39 193 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (52.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.82 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
56.88%
Maks. mevduat yükü:
121.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
80 (49.69%)
Satış işlemleri:
81 (50.31%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.00 USD
Ortalama kâr:
6.26 USD
Ortalama zarar:
-4.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-31.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.33 USD (10)
Aylık büyüme:
-73.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.64 USD
Maksimum:
87.68 USD (46.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.87% (87.84 USD)
Varlığa göre:
43.15% (18.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 33
WTIUSD. 10
NZDJPY. 9
GBPUSD. 9
USDCAD. 9
GBPNZD. 7
GBPJPY. 7
USDJPY. 6
EURAUD. 6
EURJPY. 5
CHFJPY. 5
NZDCAD. 5
EURUSD. 5
CADJPY. 4
EURCAD. 4
GBPAUD. 4
AUDUSD. 4
EURGBP. 4
AUDJPY. 3
EURCHF. 3
AUDCHF. 3
AUDCAD. 2
USDCHF. 2
XAGUSD. 2
GBPCAD. 2
CADCHF. 2
NZDUSD. 2
EURNZD. 1
AUDNZD. 1
NZDCHF. 1
GBPCHF. 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 77
WTIUSD. -17
NZDJPY. 1
GBPUSD. -25
USDCAD. -19
GBPNZD. -16
GBPJPY. 61
USDJPY. 13
EURAUD. 10
EURJPY. -17
CHFJPY. -11
NZDCAD. -7
EURUSD. -21
CADJPY. 1
EURCAD. -10
GBPAUD. -19
AUDUSD. 3
EURGBP. 27
AUDJPY. -11
EURCHF. -6
AUDCHF. -11
AUDCAD. -7
USDCHF. -15
XAGUSD. 30
GBPCAD. -3
CADCHF. 0
NZDUSD. 2
EURNZD. -3
AUDNZD. -1
NZDCHF. 0
GBPCHF. -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 6.1K
WTIUSD. -1.1K
NZDJPY. 896
GBPUSD. -2.2K
USDCAD. -1.3K
GBPNZD. -2.4K
GBPJPY. 9.5K
USDJPY. 2.1K
EURAUD. 2.2K
EURJPY. -1.5K
CHFJPY. -1.5K
NZDCAD. -625
EURUSD. -2K
CADJPY. 344
EURCAD. -1.4K
GBPAUD. -2.9K
AUDUSD. -239
EURGBP. 2.1K
AUDJPY. -1.2K
EURCHF. -315
AUDCHF. -786
AUDCAD. -492
USDCHF. -1.2K
XAGUSD. 597
GBPCAD. -346
CADCHF. -119
NZDUSD. 139
EURNZD. -533
AUDNZD. -41
NZDCHF. -13
GBPCHF. -249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.00 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +52.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradehallLimited-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
A large drawdown may occur on the account again
