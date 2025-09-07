SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TradermiaO TH7
Cheang Jia Kang

TradermiaO TH7

Cheang Jia Kang
0 avis
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -61%
TradehallLimited-Main
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
161
Bénéfice trades:
64 (39.75%)
Perte trades:
97 (60.25%)
Meilleure transaction:
29.00 USD
Pire transaction:
-13.31 USD
Bénéfice brut:
400.69 USD (40 815 pips)
Perte brute:
-401.38 USD (39 193 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (52.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.82 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
56.88%
Charge de dépôt maximale:
121.39%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
80 (49.69%)
Courts trades:
81 (50.31%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.00 USD
Bénéfice moyen:
6.26 USD
Perte moyenne:
-4.14 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-31.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.33 USD (10)
Croissance mensuelle:
-73.63%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
60.64 USD
Maximal:
87.68 USD (46.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.87% (87.84 USD)
Par fonds propres:
43.15% (18.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 33
WTIUSD. 10
NZDJPY. 9
GBPUSD. 9
USDCAD. 9
GBPNZD. 7
GBPJPY. 7
USDJPY. 6
EURAUD. 6
EURJPY. 5
CHFJPY. 5
NZDCAD. 5
EURUSD. 5
CADJPY. 4
EURCAD. 4
GBPAUD. 4
AUDUSD. 4
EURGBP. 4
AUDJPY. 3
EURCHF. 3
AUDCHF. 3
AUDCAD. 2
USDCHF. 2
XAGUSD. 2
GBPCAD. 2
CADCHF. 2
NZDUSD. 2
EURNZD. 1
AUDNZD. 1
NZDCHF. 1
GBPCHF. 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 77
WTIUSD. -17
NZDJPY. 1
GBPUSD. -25
USDCAD. -19
GBPNZD. -16
GBPJPY. 61
USDJPY. 13
EURAUD. 10
EURJPY. -17
CHFJPY. -11
NZDCAD. -7
EURUSD. -21
CADJPY. 1
EURCAD. -10
GBPAUD. -19
AUDUSD. 3
EURGBP. 27
AUDJPY. -11
EURCHF. -6
AUDCHF. -11
AUDCAD. -7
USDCHF. -15
XAGUSD. 30
GBPCAD. -3
CADCHF. 0
NZDUSD. 2
EURNZD. -3
AUDNZD. -1
NZDCHF. 0
GBPCHF. -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 6.1K
WTIUSD. -1.1K
NZDJPY. 896
GBPUSD. -2.2K
USDCAD. -1.3K
GBPNZD. -2.4K
GBPJPY. 9.5K
USDJPY. 2.1K
EURAUD. 2.2K
EURJPY. -1.5K
CHFJPY. -1.5K
NZDCAD. -625
EURUSD. -2K
CADJPY. 344
EURCAD. -1.4K
GBPAUD. -2.9K
AUDUSD. -239
EURGBP. 2.1K
AUDJPY. -1.2K
EURCHF. -315
AUDCHF. -786
AUDCAD. -492
USDCHF. -1.2K
XAGUSD. 597
GBPCAD. -346
CADCHF. -119
NZDUSD. 139
EURNZD. -533
AUDNZD. -41
NZDCHF. -13
GBPCHF. -249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.00 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +52.82 USD
Perte consécutive maximale: -31.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradehallLimited-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
A large drawdown may occur on the account again
