SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ACE DCA
Fitz Gerald Barluado

ACE DCA

Fitz Gerald Barluado
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
44 (89.79%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (10.20%)
En iyi işlem:
0.80 NZD
En kötü işlem:
-0.22 NZD
Brüt kâr:
7.15 NZD (4 656 pips)
Brüt zarar:
-0.40 NZD (179 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (3.74 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
3.74 NZD (23)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
96.91%
Maks. mevduat yükü:
1.27%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
24.11
Alış işlemleri:
49 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
17.88
Beklenen getiri:
0.14 NZD
Ortalama kâr:
0.16 NZD
Ortalama zarar:
-0.08 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.28 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.28 NZD (3)
Aylık büyüme:
1.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 NZD
Maksimum:
0.28 NZD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (0.11 NZD)
Varlığa göre:
1.48% (5.06 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SPX500 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SPX500 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SPX500 4.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.80 NZD
En kötü işlem: -0 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.74 NZD
Maksimum ardışık zarar: -0.28 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DCA discipline
İnceleme yok
2025.09.17 00:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ACE DCA
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
341
NZD
5
0%
49
89%
97%
17.87
0.14
NZD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.