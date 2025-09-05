- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
44 (89.79%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (10.20%)
En iyi işlem:
0.80 NZD
En kötü işlem:
-0.22 NZD
Brüt kâr:
7.15 NZD (4 656 pips)
Brüt zarar:
-0.40 NZD (179 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (3.74 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
3.74 NZD (23)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
96.91%
Maks. mevduat yükü:
1.27%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
24.11
Alış işlemleri:
49 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
17.88
Beklenen getiri:
0.14 NZD
Ortalama kâr:
0.16 NZD
Ortalama zarar:
-0.08 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.28 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.28 NZD (3)
Aylık büyüme:
1.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 NZD
Maksimum:
0.28 NZD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (0.11 NZD)
Varlığa göre:
1.48% (5.06 NZD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SPX500
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SPX500
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SPX500
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.80 NZD
En kötü işlem: -0 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.74 NZD
Maksimum ardışık zarar: -0.28 NZD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
DCA discipline
