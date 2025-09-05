- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
58 (74.35%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (25.64%)
En iyi işlem:
108.29 USD
En kötü işlem:
-99.84 USD
Brüt kâr:
732.21 USD (10 863 pips)
Brüt zarar:
-353.91 USD (4 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (217.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.53 USD (11)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
5.25%
Maks. mevduat yükü:
10.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
67 (85.90%)
Satış işlemleri:
11 (14.10%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
4.85 USD
Ortalama kâr:
12.62 USD
Ortalama zarar:
-17.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-174.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174.00 USD (3)
Aylık büyüme:
10.91%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
174.78 USD (11.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.20% (175.17 USD)
Varlığa göre:
14.70% (790.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|USDCAD
|3
|EURUSD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|372
|USDCAD
|3
|EURUSD
|3
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|USDCAD
|166
|EURUSD
|104
|EURAUD
|134
|AUDUSD
|58
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.29 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +217.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 18
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.20 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
itexsys-Platform
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 95
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9123
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
Forex.com-Live 536
|1.73 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
4
98%
78
74%
5%
2.06
4.85
USD
USD
15%
1:500