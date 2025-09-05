- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
58 (74.35%)
Loss Trade:
20 (25.64%)
Best Trade:
108.29 USD
Worst Trade:
-99.84 USD
Profitto lordo:
732.21 USD (10 863 pips)
Perdita lorda:
-353.91 USD (4 301 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (217.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.53 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
5.25%
Massimo carico di deposito:
10.85%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
67 (85.90%)
Short Trade:
11 (14.10%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
4.85 USD
Profitto medio:
12.62 USD
Perdita media:
-17.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-174.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174.00 USD (3)
Crescita mensile:
10.91%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
174.78 USD (11.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.20% (175.17 USD)
Per equità:
14.70% (790.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|USDCAD
|3
|EURUSD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|372
|USDCAD
|3
|EURUSD
|3
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|USDCAD
|166
|EURUSD
|104
|EURAUD
|134
|AUDUSD
|58
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.29 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +217.53 USD
Massima perdita consecutiva: -174.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 18
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.20 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
itexsys-Platform
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 95
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9123
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
Forex.com-Live 536
|1.73 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
