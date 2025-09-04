- Büyüme
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
114 (92.68%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (7.32%)
En iyi işlem:
11.04 USD
En kötü işlem:
-5.32 USD
Brüt kâr:
136.08 USD (5 122 pips)
Brüt zarar:
-11.91 USD (714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (46.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.76 USD (44)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
74.31%
Maks. mevduat yükü:
10.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
23.34
Alış işlemleri:
63 (51.22%)
Satış işlemleri:
60 (48.78%)
Kâr faktörü:
11.43
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-1.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.32 USD (1)
Aylık büyüme:
11.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.32 USD (0.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.47% (5.32 USD)
Varlığa göre:
5.31% (60.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.04 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 16
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
100%
123
92%
74%
11.42
1.01
USD
USD
5%
1:200