Camila Schvartz Milverstet

IA Audaciosa J3

Camila Schvartz Milverstet
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
FBS-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
114 (92.68%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (7.32%)
En iyi işlem:
11.04 USD
En kötü işlem:
-5.32 USD
Brüt kâr:
136.08 USD (5 122 pips)
Brüt zarar:
-11.91 USD (714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (46.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.76 USD (44)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
74.31%
Maks. mevduat yükü:
10.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
23.34
Alış işlemleri:
63 (51.22%)
Satış işlemleri:
60 (48.78%)
Kâr faktörü:
11.43
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-1.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.32 USD (1)
Aylık büyüme:
11.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.32 USD (0.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.47% (5.32 USD)
Varlığa göre:
5.31% (60.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.04 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 16
FreshForex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 23:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 23:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.