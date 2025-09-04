- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
114 (92.68%)
Loss Trade:
9 (7.32%)
Best Trade:
11.04 USD
Worst Trade:
-5.32 USD
Profitto lordo:
136.08 USD (5 122 pips)
Perdita lorda:
-11.91 USD (714 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (46.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.76 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
74.31%
Massimo carico di deposito:
10.99%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
23.34
Long Trade:
63 (51.22%)
Short Trade:
60 (48.78%)
Fattore di profitto:
11.43
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-1.32 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.32 USD (1)
Crescita mensile:
11.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.32 USD (0.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.47% (5.32 USD)
Per equità:
5.31% (60.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.04 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.76 USD
Massima perdita consecutiva: -4.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 16
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
210 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
100%
123
92%
74%
11.42
1.01
USD
USD
5%
1:200