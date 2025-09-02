- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
17 (51.51%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (48.48%)
En iyi işlem:
40.00 USD
En kötü işlem:
-40.57 USD
Brüt kâr:
535.88 USD (409 493 pips)
Brüt zarar:
-351.13 USD (208 442 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (168.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.12 USD (5)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.67%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
24 (72.73%)
Satış işlemleri:
9 (27.27%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
5.60 USD
Ortalama kâr:
31.52 USD
Ortalama zarar:
-21.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-78.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.70 USD (4)
Aylık büyüme:
12.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.03 USD
Maksimum:
86.45 USD (5.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.27% (86.45 USD)
Varlığa göre:
2.63% (39.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|202
|USDJPY
|-5
|GBPJPY
|-41
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-34
|EURJPY
|34
|AUDJPY
|-34
|NZDJPY
|34
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|202K
|USDJPY
|-154
|GBPJPY
|-1.2K
|CADJPY
|861
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.00 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +168.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
