Fernando Theo Darmawan

Enchant Gold VIP MT5

Fernando Theo Darmawan
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
17 (51.51%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (48.48%)
En iyi işlem:
40.00 USD
En kötü işlem:
-40.57 USD
Brüt kâr:
535.88 USD (409 493 pips)
Brüt zarar:
-351.13 USD (208 442 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (168.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.12 USD (5)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.67%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
24 (72.73%)
Satış işlemleri:
9 (27.27%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
5.60 USD
Ortalama kâr:
31.52 USD
Ortalama zarar:
-21.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-78.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.70 USD (4)
Aylık büyüme:
12.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.03 USD
Maksimum:
86.45 USD (5.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.27% (86.45 USD)
Varlığa göre:
2.63% (39.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
USDJPY 3
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 202
USDJPY -5
GBPJPY -41
CADJPY 29
CHFJPY -34
EURJPY 34
AUDJPY -34
NZDJPY 34
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 202K
USDJPY -154
GBPJPY -1.2K
CADJPY 861
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.00 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +168.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 14:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 20:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 19:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 09:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 04:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Enchant Gold VIP MT5
Ayda 99 USD
13%
0
0
USD
1.5K
USD
4
0%
33
51%
100%
1.52
5.60
USD
5%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.