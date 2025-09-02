- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
17 (51.51%)
Loss Trade:
16 (48.48%)
Best Trade:
40.00 USD
Worst Trade:
-40.57 USD
Profitto lordo:
535.88 USD (409 493 pips)
Perdita lorda:
-351.13 USD (208 442 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (168.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.67%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.14
Long Trade:
24 (72.73%)
Short Trade:
9 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
5.60 USD
Profitto medio:
31.52 USD
Perdita media:
-21.95 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-78.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.70 USD (4)
Crescita mensile:
12.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.03 USD
Massimale:
86.45 USD (5.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.27% (86.45 USD)
Per equità:
2.63% (39.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|202
|USDJPY
|-5
|GBPJPY
|-41
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-34
|EURJPY
|34
|AUDJPY
|-34
|NZDJPY
|34
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|202K
|USDJPY
|-154
|GBPJPY
|-1.2K
|CADJPY
|861
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.00 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +168.12 USD
Massima perdita consecutiva: -78.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Social trade on Exness
https://tinyurl.com/EnchantVIP
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
13%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
0%
33
51%
100%
1.52
5.60
USD
USD
5%
1:200