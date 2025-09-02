SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Enchant Gold VIP MT5
Fernando Theo Darmawan

Enchant Gold VIP MT5

Fernando Theo Darmawan
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
17 (51.51%)
Loss Trade:
16 (48.48%)
Best Trade:
40.00 USD
Worst Trade:
-40.57 USD
Profitto lordo:
535.88 USD (409 493 pips)
Perdita lorda:
-351.13 USD (208 442 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (168.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.67%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.14
Long Trade:
24 (72.73%)
Short Trade:
9 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
5.60 USD
Profitto medio:
31.52 USD
Perdita media:
-21.95 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-78.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.70 USD (4)
Crescita mensile:
12.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.03 USD
Massimale:
86.45 USD (5.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.27% (86.45 USD)
Per equità:
2.63% (39.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
USDJPY 3
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 202
USDJPY -5
GBPJPY -41
CADJPY 29
CHFJPY -34
EURJPY 34
AUDJPY -34
NZDJPY 34
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 202K
USDJPY -154
GBPJPY -1.2K
CADJPY 861
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.00 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +168.12 USD
Massima perdita consecutiva: -78.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Non ci sono recensioni
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 14:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 20:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 19:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 09:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 04:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Enchant Gold VIP MT5
99USD al mese
13%
0
0
USD
1.5K
USD
4
0%
33
51%
100%
1.52
5.60
USD
5%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.