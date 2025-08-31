- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
46 (69.69%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (30.30%)
En iyi işlem:
225.68 USD
En kötü işlem:
-50.94 USD
Brüt kâr:
1 714.39 USD (117 887 pips)
Brüt zarar:
-195.42 USD (17 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (1 340.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 340.49 USD (24)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
69.01%
Maks. mevduat yükü:
3.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
13.71
Alış işlemleri:
65 (98.48%)
Satış işlemleri:
1 (1.52%)
Kâr faktörü:
8.77
Beklenen getiri:
23.01 USD
Ortalama kâr:
37.27 USD
Ortalama zarar:
-9.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-97.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.01 USD (7)
Aylık büyüme:
99.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
110.77 USD (8.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.78% (110.77 USD)
Varlığa göre:
12.51% (144.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|100K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +225.68 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 340.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
Exness-MT5Real3
|5.71 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.43 × 154
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.02 × 131
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
99%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
5
100%
66
69%
69%
8.77
23.01
USD
USD
13%
1:500