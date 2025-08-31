- Crescita
Trade:
66
Profit Trade:
46 (69.69%)
Loss Trade:
20 (30.30%)
Best Trade:
225.68 USD
Worst Trade:
-50.94 USD
Profitto lordo:
1 714.39 USD (117 887 pips)
Perdita lorda:
-195.42 USD (17 981 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (1 340.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 340.49 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
69.01%
Massimo carico di deposito:
3.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
13.71
Long Trade:
65 (98.48%)
Short Trade:
1 (1.52%)
Fattore di profitto:
8.77
Profitto previsto:
23.01 USD
Profitto medio:
37.27 USD
Perdita media:
-9.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-97.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.01 USD (7)
Crescita mensile:
99.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
110.77 USD (8.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.78% (110.77 USD)
Per equità:
12.51% (144.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|100K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +225.68 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 340.49 USD
Massima perdita consecutiva: -97.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
Exness-MT5Real3
|5.71 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.43 × 154
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.02 × 131
18 più
