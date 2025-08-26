- Büyüme
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
54 (80.59%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (19.40%)
En iyi işlem:
14.91 USD
En kötü işlem:
-3.53 USD
Brüt kâr:
190.39 USD (3 935 pips)
Brüt zarar:
-20.99 USD (66 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (85.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.95 USD (16)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
64.54%
Maks. mevduat yükü:
1.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
42.14
Alış işlemleri:
12 (17.91%)
Satış işlemleri:
55 (82.09%)
Kâr faktörü:
9.07
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
3.53 USD
Ortalama zarar:
-1.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.53 USD (1)
Aylık büyüme:
2.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
4.02 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.21 USD)
Varlığa göre:
1.86% (162.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|GBPJPY
|18
|USDCAD
|9
|NZDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|132
|GBPJPY
|28
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|4
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|-2
|AUDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|GBPJPY
|1.3K
|USDCAD
|186
|NZDUSD
|159
|GBPUSD
|331
|AUDUSD
|14
|AUDCAD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.91 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +85.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.13 × 8
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 9706
|
itexsys-Platform
|1.50 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
Opogroup-Server1
|1.67 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|1.74 × 337
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.84 × 159
|
FxPro-MT5 Live02
|1.96 × 49
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
FusionMarkets-Live
|2.26 × 499
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
