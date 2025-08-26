Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real10 0.13 × 8 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-5 0.56 × 32 ExclusiveMarkets-Live 0.92 × 61 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.31 × 9706 itexsys-Platform 1.50 × 6 OxSecurities-Live 1.50 × 2 Exness-MT5Real11 1.67 × 3 Opogroup-Server1 1.67 × 30 ICMarketsSC-MT5 1.74 × 337 ICMarketsEU-MT5-4 1.84 × 159 FxPro-MT5 Live02 1.96 × 49 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 GOMarketsMU-Live 2.04 × 522 FusionMarkets-Live 2.26 × 499 Exness-MT5Real8 2.28 × 39 80 daha fazla...