- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
54 (80.59%)
Loss Trade:
13 (19.40%)
Best Trade:
14.91 USD
Worst Trade:
-3.53 USD
Profitto lordo:
190.39 USD (3 935 pips)
Perdita lorda:
-20.99 USD (66 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (85.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.95 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
64.54%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
42.14
Long Trade:
12 (17.91%)
Short Trade:
55 (82.09%)
Fattore di profitto:
9.07
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-1.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.53 USD (1)
Crescita mensile:
2.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
4.02 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.21 USD)
Per equità:
1.86% (162.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|GBPJPY
|18
|USDCAD
|9
|NZDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|132
|GBPJPY
|28
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|4
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|-2
|AUDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|GBPJPY
|1.3K
|USDCAD
|186
|NZDUSD
|159
|GBPUSD
|331
|AUDUSD
|14
|AUDCAD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.91 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +85.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.13 × 8
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 9706
|
itexsys-Platform
|1.50 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
Opogroup-Server1
|1.67 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|1.74 × 337
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.84 × 159
|
FxPro-MT5 Live02
|1.96 × 49
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
FusionMarkets-Live
|2.26 × 499
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
Non ci sono recensioni
