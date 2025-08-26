SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / F22 Raptor
Whesley Da Silva Magalhaes

F22 Raptor

Whesley Da Silva Magalhaes
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
65 (27.31%)
Zararla kapanan işlemler:
173 (72.69%)
En iyi işlem:
119.44 USD
En kötü işlem:
-34.72 USD
Brüt kâr:
677.43 USD (751 096 pips)
Brüt zarar:
-597.47 USD (1 181 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (33.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.36 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.74%
Maks. mevduat yükü:
4.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
148 (62.18%)
Satış işlemleri:
90 (37.82%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
10.42 USD
Ortalama zarar:
-3.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-17.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.32 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.09%
Yıllık tahmin:
-1.44%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.01 USD
Maksimum:
174.27 USD (3.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.39% (174.27 USD)
Varlığa göre:
0.06% (2.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500.h 133
ETHUSD.h 53
XAUUSD.h 46
HK50.h 3
EURUSD.h 2
BTCUSD.h 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500.h 44
ETHUSD.h -18
XAUUSD.h 55
HK50.h -1
EURUSD.h 0
BTCUSD.h 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500.h 27K
ETHUSD.h -426K
XAUUSD.h -2.8K
HK50.h -26K
EURUSD.h 29
BTCUSD.h -2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.44 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.08 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
